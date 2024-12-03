Названо имя артистки, которая может стать соведущей Павла Воли в Comedy Club

Популярная певица и блогерша Валя Карнавал появилась на сцене в качестве ведущей вместе с Павлом Волей. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «ВПШ».

Источник предположил, что исполнительница вела один из новогодних выпусков Comedy Club вместе с комиком, поскольку в ролике Карнавал предстала рядом с Волей в вечернем платье.

В комментариях пользователи допустили, что артистка выступила как приглашенная звезда на шоу.

Валя Карнавал прославилась благодаря юмористическим роликам в социальных сетях. В 2021-м состоялся ее кинодебют. Блогерша исполнила роль Люси в фильме Дмитрия Невзорова «Отпуск». В сентябре минувшего года стало известно, что Карнавал сыграла в комедийном сериале «Экстрим».

Карнавал также пробовала себя в качестве певицы. В 2020-м она выпустила дебютную песню «Психушка».

Ранее Валя Карнавал показала израненные ноги после «Ледникового периода».

Также сообщалось, что Валя Карнавал отметила 23-летие с известным рэпером.