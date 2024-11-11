«Я самый счастливый человек»: Валя Карнавал отметила 23-летие с известным певцом

Блогерша Валя Карнавал отметила 23-летие в ресторане с друзьями, которые устроили ей сюрприз. Во время празднования на сцене появился рэпер Баста, а после подошел к имениннице с большим букетом красных роз. Она призналась, что счастлива.

Знаменитость активно снимается и посещает различные шоу, а недавно стала участницей проекта «Ледниковый период». У девушки множество поклонников и друзей. Свой день рождения она решила отметить с размахом, а близкие сделали ей подарок, пригласив кумира и друга Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста.

Валя опубликовала в соцсетях видео, на котором позирует спиной к сцене. Она стоит с закрытыми глазами и пытается отгадать, кто будет выступать. Девушка слышит первые ноты и спрашивает: «Баста?»

Когда Карнавал поворачивается и видит певца, то у нее на глазах появляются слезы. Артист исполнил с музыкантами композицию «Осень», чем очень обрадовал именинницу. В конце он вынес ей букет красных роз и поздравил с днем рождения.

Блогерша поделилась, что была очень довольна таким сюрпризом.

«Я самый счастливый человек сегодня!» — призналась она.

Ранее мы писали о том, что рэпер Баста исполнил кавер версию хита Александра Серова «Мадонна». Артист рассказал, что не стремился перепеть коллегу, которого считает «иконой».