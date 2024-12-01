Блогер Валя Карнавал показала израненные ноги после «Ледникового периода»

Блогер и начинающая певица Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, рассказала о травмах, полученных во время участия в шоу «Ледниковый период». 22-летняя артистка показала в своем блоге ссадины, царапины и синяки на ногах.

При этом исполнительница хита «Психушка», выступающая в паре с серебряным призером Олимпийских игр Никитой Кацалаповым, не намерена сдаваться. Она заверила, что продолжит тренироваться даже несмотря на критику жюри.

Пользователи Сети поддержали Валю и отметили, что спорт невозможен без травм.

«Заживет до свадьбы!»; «Желаю ей победы в шоу!» - отметили комментаторы.