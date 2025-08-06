Названа стоимость трехэтажного особняка Валерия Меладзе в Подмосковье

Риелтор Алексей Силантьев сообщил, что особняк Валерия Меладзе в РФ стоит более 500 млн рублей. Слова эксперта передает «Абзац».

В 2016 году артист приобрел участок в элитном жилищном комплексе в Подмосковье, на котором он построил трехэтажный дом. По словам риелтора, на сегодняшний день стоимость особняка зависит от степени его заброшенности. При этом эксперт утверждает, что недвижимость точно стоит более 500 млн рублей.

«Оценка сильно зависит от заброшенности данного дома и участка. Если состояние было бы близко к идеалу, то ее можно было бы оценить в 700 миллионов», — заявил Алексей.

По данным СМИ, Меладзе переписал недвижимость на Альбину Джанабаеву. Соседи знаменитостей рассказывали, что они забросили дом, окна которого покрылись налетом.

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