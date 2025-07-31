Меладзе составил график концертов за границей и отказался от выступлений в РФ

Певец Валерий Меладзе отказался от концертов в России – заказать его выступление через ивент-агентство невозможно. При этом артист распланировал график концертов за границей до следующего года.

Об этом пишет издание «Абзац».

По информации источника, еще недавно агентства принимали заказы на корпоративы с Валерием Меладзе, но сейчас выступление заказать не получится. Журналисты обратились в несколько организаций и выяснили, что певец не готов сотрудничать даже при условиях анонимности.

«Валерий Меладзе не выступает в России. Уже давно. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным», – заявили «Абзацу» в одном из агентств.

В июне сообщалось, что певец прилетел в Москву. Говорилось, что артист навестил внука, которому исполнился год. Сам артист не подтверждал нахождение в столице.