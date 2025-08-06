Дмитрий Дибров намерен отобрать у жены детей и виллу на Рублевке за 750 млн

Дмитрий Дибров намерен оставить без всего жену Полину после развода. Телеведущий хочет отсудить виллу на Рублевке за 750 млн и забрать троих детей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, Дибров намерен через суд добиться того, чтобы после развода с женой не делить имущество пополам. Трехэтажный дом шоумен построил более 10 лет назад и почти все в нем сделал своими руками. Внутри особняка имеются спа-зона, домашний кинотеатр, музыкальный салон. Дом оценивается в 750 млн рублей.

Телеведущий утверждал, что особняк выбирала Полина, а его задачей было лишь оплатить покупку.

Также источник утверждает, что Дибров собирается забрать себе троих сыновей. Отстаивать интересы телеведущего в суде будет адвокат Александр Добровинский.

Напомним, в СМИ появилась новость о разводе супругов. Якобы Полина изменила телеведущему с мужем подруги.

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