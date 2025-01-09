Названа стоимость кольца, которое Тимати подарил Валентине Ивановой

Стала известна стоимость кольца, которое рэпер Тимати подарил возлюбленной Валентине Ивановой. Цена украшения начинается от 1 млн 100 тыс. рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Речь идет об украшении бренда Graff. Кольцо усыпано бриллиантами.

Валентина ранее хвасталась подаренным украшением в соцсетях. При этом девушка заявила, что сказала «нет». На какой именно вопрос она ответила отказом, не уточнялось.

Она состоит в отношениях с Тимати с 2022 года. У рэпера двое детей от разных девушек, однако он ни разу не был в браке.

Тем временем бывшая возлюбленная музыканта – модель Анастасия Решетова – рассказала, что перестала летать частными бортами и покупать сумки из кожи. Оказалось, что она это делает ради спасения планеты.