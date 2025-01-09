Опубликовано 09 января 2025, 17:251 мин.
Названа стоимость кольца, которое Тимати подарил Валентине Ивановой
«Звездач»: Тимати подарил Валентине Ивановой кольцо более чем за 1 млн рублей.
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Стала известна стоимость кольца, которое рэпер Тимати подарил возлюбленной Валентине Ивановой. Цена украшения начинается от 1 млн 100 тыс. рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Речь идет об украшении бренда Graff. Кольцо усыпано бриллиантами.
Валентина ранее хвасталась подаренным украшением в соцсетях. При этом девушка заявила, что сказала «нет». На какой именно вопрос она ответила отказом, не уточнялось.
Она состоит в отношениях с Тимати с 2022 года. У рэпера двое детей от разных девушек, однако он ни разу не был в браке.
Тем временем бывшая возлюбленная музыканта – модель Анастасия Решетова – рассказала, что перестала летать частными бортами и покупать сумки из кожи. Оказалось, что она это делает ради спасения планеты.