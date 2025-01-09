Анастасия Решетова перестала летать частными бортами

Модель Анастасия Решетова заявила, что перестала летать частными бортами, как раньше. Оказалось, что таким образом бывшая возлюбленная рэпера Тимати пытается спасти планету.

На заявление Решетовой обратил внимание Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

«Я вообще в принципе перестала летать частными самолетами. По сравнению с тем, как это было раньше. Я изучаю экологическую повестку сейчас. Наша планета нуждается в том, чтобы каждый человек начал осознанно подходить к потреблению всего», - поделилась Решетова.

Как выяснилось, это не единственное, в чем ограничивает себя модель. Она отказалась от мяса и изделий из кожи.

«Перестала покупать сумки из кожи, мясо перестала есть и летать частной авиацией», - заключила Решетова.

Ранее она высказывалась об отношениях с противоположным полом. Модель считает, что в начале общения мужчина должен проявлять инициативу.