«Я сказала нет»: девушка Тимати отреагировала на слухи о свадьбе и похвасталась кольцом
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Модель Валентина Иванова с 2022 года состоит в отношениях с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати. 41-летний артист и бизнесмен намекнул, что готов жениться, однако получил неоднозначный ответ возлюбленной.
В своем блоге Валентина опубликовала короткий видеоролик, на котором похвасталась подписчикам драгоценным кольцом на безымянном пальце.
«Я сказала нет», - подписала ролик модель.
При этом она не пояснила, на какой вопрос ответила отказом. Также модель и рэпер не подтверждали ранее слухи о возможной свадьбе.
Напомним, Тимати воспитывает дочь от модели Алены Шишковой и сына от модели Анастасии Решетовой. При этом ни одна из бывших избранниц так и не стала его законной женой.
Отметим, что рэпер состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.
Ранее Тимати в юмористическом шоу «Натальная карта» заявил, что готов жениться, а в декабре опубликовал шуточный пост с фотографией унитаза, размещенного в горах за стеклянной ширмой, с подписью: «Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены».