«Я сказала нет»: девушка Тимати отреагировала на слухи о свадьбе и похвасталась кольцом

Модель Валентина Иванова с 2022 года состоит в отношениях с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати. 41-летний артист и бизнесмен намекнул, что готов жениться, однако получил неоднозначный ответ возлюбленной.

В своем блоге Валентина опубликовала короткий видеоролик, на котором похвасталась подписчикам драгоценным кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала нет», - подписала ролик модель.

При этом она не пояснила, на какой вопрос ответила отказом. Также модель и рэпер не подтверждали ранее слухи о возможной свадьбе.