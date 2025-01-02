НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 января 2025, 16:28
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«Я сказала нет»: девушка Тимати отреагировала на слухи о свадьбе и похвасталась кольцом

Модель Валентина Иванова похвасталась кольцом после слухов о свадьбе с Тимати.
«Я сказала нет»: девушка Тимати отреагировала на слухи о свадьбе и похвасталась кольцом

© Starface.ru

Модель Валентина Иванова с 2022 года состоит в отношениях с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати. 41-летний артист и бизнесмен намекнул, что готов жениться, однако получил неоднозначный ответ возлюбленной.

В своем блоге Валентина опубликовала короткий видеоролик, на котором похвасталась подписчикам драгоценным кольцом на безымянном пальце.

«Я сказала нет», - подписала ролик модель.

При этом она не пояснила, на какой вопрос ответила отказом. Также модель и рэпер не подтверждали ранее слухи о возможной свадьбе.

«Я сказала нет»: девушка Тимати отреагировала на слухи о свадьбе и похвасталась кольцом

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, Тимати воспитывает дочь от модели Алены Шишковой и сына от модели Анастасии Решетовой. При этом ни одна из бывших избранниц так и не стала его законной женой.

Отметим, что рэпер состоит в отношениях с Валентиной Ивановой с весны 2022 года. При этом девушка скрывает свой возраст и уверяет, что ей всего 21 год, однако старые снимки в Сети указывают на то, что она минимум на 10 лет старше.

Ранее Тимати в юмористическом шоу «Натальная карта» заявил, что готов жениться, а в декабре опубликовал шуточный пост с фотографией унитаза, размещенного в горах за стеклянной ширмой, с подписью: «Как выглядит мой идеальный отпуск глазами жены».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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новости шоу-бизнеса