Названа причина отмены концертов певца SHAMAN

В Архангельске и Мурманске отменили концерты 33-летнего певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Об этом сообщает mk.ru.

15 октября в Архангельске был запланирован концерт Дронова. Однако организаторы отменили выступление, разослав SMS-уведомления. Уточняется, что мероприятие сорвалось не по вине площадки.

«Друзья, сообщаем, что организаторы концерта певца SHAMAN, запланированного на 15 октября, приняли решение отменить мероприятие. Причины отмены — независящие от нашей площадки», — сказано в обращении.

Также был отменен концерт 12 октября в Мурманске.

По предварительным данным, срыв выступлений связан с предстоящей поездкой Ярослава в КНДР. Он войдет в состав делегации, которая примет участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

Сам артист не комментировал отмену мероприятий.

