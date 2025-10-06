НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 октября 2025, 16:21
1 мин.

«Сколько суеты и пафоса»: SHAMAN удивил поклонников количеством охранников

Окружившего себя охранниками SHAMANа высмеяли в Сети и сравнили с Тимати.
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, удивил поклонников количеством охранников, сопровождавших его после концерта.

В Сети завирусился видеоролик, на который обратил внимание Telegram-канал «Не Малахов». На кадрах видно, как одетый во все черное Ярослав выходит из помещения в компании пяти крупных бородатых мужчин, обступивших его со всех сторон.

Телохранители не позволили поклонникам приблизиться к исполнителю хита «Встранем», однако сам Ярослав с удовольствием раздавал автографы.

Пользователи Сети высмеяли певца за чрезмерную безопасность и сравнили его с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати, который также любит появляться на публике в окружении толпы охранников.

«Сколько суеты и пафоса», - посмеялись комментаторы.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили высмеял SHAMANа, отметив, что артист еще «ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере» и лишь испортил песню Максима Фадеева на «Интервидении».

Источник:Telegram-канал «Не Малахов»
Автор:Анна Воробьева
