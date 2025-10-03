Названа причина отмены концертов и корпоративов Любови Успенской

Любовь Успенская сломала руку и отменила ближайшие концерты, корпоративы. Выступление, запланированное в Екатеринбурге на 3 октября, тоже не состоится. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, проблемы со здоровьем стали причиной отмены мероприятия. Представители Успенской утверждали, что выступление сорвалось «по техническим причинам». Однако сотрудники площадки сообщили, что артистка не сможет выйти на сцену из-за перелома руки.

На данный момент Успенская не комментировала сообщения в СМИ.

