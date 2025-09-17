«Хватит клевать эту тему!»: Любовь Успенская вышла из себя из-за вопроса об экс-бойфренде дочери

Певица Любовь Успенская в грубой форме отказалась отвечать журналистам на вопрос о бывшем возлюбленном дочери. Артиста призвала оставить эту тему и больше не поднимать ее. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Летом 2025 года стало известно, что Татьяна Плаксина начала встречаться с бизнесменом. Она делилась в соцсетях, что абсолютно счастлива с ним, тем более, что ее мама тоже приняла избранника. Однако, как выяснилось позже, общий язык с мужчиной Успенская все-таки не нашла. Она заявила, что он недостоин ее дочери. А затем появилась информация, что артистка и вовсе выгнала из дома несостоявшегося зятя.

Теперь о бывшем возлюбленном Татьяны Любовь Успенская предпочитает не говорить. Все вопросы о личной жизни у нее под запретом.

«Кого я выгнала из дома? Уже хватит клевать эту тему! Я не хочу говорить», - вышла из себя Успенская на одном из светских мероприятий.

Татьяна же из-за расставания не грустит. Она поделилась, что ушла в творчество. Сейчас она готовит свою большую выставку.

Ранее Татьяна Плаксина похвасталась кольцом и браслетом почти за 4 млн рублей.