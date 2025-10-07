Названа причина госпитализации актрисы сериала «Кухня»

Актриса сериалов «Кухня» и «Папины дочки. Новые» Ëла Санько сломала позвоночник. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации SHOT, 78-летняя Ëла Санько неудачно упала у себя дома, сразу после этого её стали преследовать сильные боли в груди и пояснице. Артистка обратилась в больницу на следующий день, и врачи диагностировали у неё закрытый перелом поясничного позвонка.

Как утверждает источник, актрисе запретили на два месяца физические нагрузки. После ей предстоит пройти курс лечебной физкультуры.

На данный момент представители Санько не комментировали новость о травме.

Напомним, Санько стала известна благодаря проектам «Папины дочки. Новые», «Монастырь», «Кухня».

