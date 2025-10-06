Анатолия Кашпировского экстренно госпитализировали из-за обострения рака. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Психотерапевта Анатолия Кашпировского госпитализировали в одну из столичных больниц. Его состояние ухудшилось на фоне обострения рака. Сейчас Кашпировскому предстоит курс лучевой терапии, ближайшие недели он проведет в больнице.

Напомним, Анатолию Кашпировскому — 86 лет. Психотерапевт заявляет, что способен избавить людей от недугов с помощью целительства. Так, по словам Кашпировского, ему удавалось лечить людей от энуреза, бесплодия и даже рака. На психолога несколько раз подавали в суд недовольные клиенты, однако он продолжает свою целительскую деятельность и по сей день.

