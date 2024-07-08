Названа новая дата концерта группы «Моральный кодекс» в Светлогорске

4 июля перед концертом группы «Моральный кодекс» в Светлогорске ее вокалиста Сергея Мазаева увезли в реанимацию. Из-за этого выступление перенесли на 31 августа.

Как пояснили ТАСС в администрации театра эстрады «Янтарь Холл», где пройдет мероприятие, концерт состоится 31 августа. Все ранее приобретенные на него билеты действительны.

Напомним, у 64-летнего музыканта случился острый приступ панкреатита. Его увезли в больницу, но спустя некоторое время Мазаеву стало лучше. Сергея перевели из реанимации в обычную палату: его жизни ничего не угрожает.

Теперь солист коллектива восстанавливается после острого панкреатита: врачи запретили ему любую активность. Отменены также ближайшие концерты группы в других городах.

7 июля артист выписался из больницы и покинул область, как и весь коллектив.

До этого продюсер Бари Алибасов отреагировал на слухи о своей госпитализации. Он заявил, что прыгает, бегает и в целом чувствует себя нормально.