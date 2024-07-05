В состоянии 64-летнего Сергея Мазаева, попавшего в реанимацию, произошли изменения

Директор «Морального кодекса» Ирина Беляева раскрыла подробности состояния госпитализированного певца Сергея Мазаева. По ее словам, ему уже стало намного лучше. Об этом сообщает Telegram-канал «Культурный шок».

Напомним, что Мазаева увезли в реанимацию перед концертом в Светлогорске. 4 июля он должен был выступить перед поклонниками, но неожиданно почувствовал себя плохо. Отмечалось, что у него произошел острый приступ панкреатита. Спустя сутки 64-летнему музыканту стало лучше. Об этом рассказала директор коллектива. Беляева поделилась, что сейчас у Сергея уже все хорошо.

«Сергея перевели из реанимации в обычную палату. Чувствует себя он гораздо лучше. Его жизни ничего не угрожает», - рассказала Ирина.

К слову, концерт Сергея Беляева, который не состоялся из-за госпитализации, собираются перенести. На данный момент организаторы ищут свободную дату. Если состояние артиста позволит, то 6 июля он вернется в Москву.

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