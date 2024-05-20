Провела день рождения не одна: Лера Кудрявцева поставила точку в браке с Макаровым

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения с мужем Игорем Макаровым. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором развлекается в компании близких друзей и супруга.

Коллеги, поклонники и друзья поздравляют знаменитость с 53-летием. С самого утра она получала море пожеланий и комплиментов, а фанаты задавались вопросом, с кем Лера проведет праздник. Она снялась в белой футболке и джинсах не в ресторане, а за городом. Рядом с ней был муж Игорь Макаров, на которого недавно она жаловалась в соцсетях.

Напомним, что Кудрявцева публично объявила о том, что ушла от хоккеиста из-за алкогольной зависимости. Звезда не стала разглашать подробности, но всем стало понятно, что именно Игорь виноват в разрыве. При этом позже женщина заявила, что не подавала на развод. А потом их с Игорем вновь стали видеть вместе.

В свой день рождения Лера поставила точку в слухах о расставании с супругом. Она дала понять, что они смогли решить разногласия, и снова вместе. Так, она провела праздник в компании подруги Кати Гордон и друга Андрея Разыграева. Рядом был Макаров.

Пара вместе танцевала под музыку и выглядела счастливой.