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Опубликовано 20 мая 2024, 10:49
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Провела день рождения не одна: Лера Кудрявцева поставила точку в браке с Макаровым

Ведущая Лера Кудрявцева показала, как отметила день рождения с мужем Макаровым.
Провела день рождения не одна: Лера Кудрявцева поставила точку в браке с Макаровым

© Lomohov Anatoly / East News

Телеведущая Лера Кудрявцева отпраздновала день рождения с мужем Игорем Макаровым. Она опубликовала в соцсетях видео, на котором развлекается в компании близких друзей и супруга.

Коллеги, поклонники и друзья поздравляют знаменитость с 53-летием. С самого утра она получала море пожеланий и комплиментов, а фанаты задавались вопросом, с кем Лера проведет праздник. Она снялась в белой футболке и джинсах не в ресторане, а за городом. Рядом с ней был муж Игорь Макаров, на которого недавно она жаловалась в соцсетях.

Напомним, что Кудрявцева публично объявила о том, что ушла от хоккеиста из-за алкогольной зависимости. Звезда не стала разглашать подробности, но всем стало понятно, что именно Игорь виноват в разрыве. При этом позже женщина заявила, что не подавала на развод. А потом их с Игорем вновь стали видеть вместе.

В свой день рождения Лера поставила точку в слухах о расставании с супругом. Она дала понять, что они смогли решить разногласия, и снова вместе. Так, она провела праздник в компании подруги Кати Гордон и друга Андрея Разыграева. Рядом был Макаров.

Пара вместе танцевала под музыку и выглядела счастливой.

Провела день рождения не одна: Лера Кудрявцева поставила точку в браке с Макаровым

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Уйти не равно развестись. И мне нужна была очень жесткая мотивация для того, чтобы решить очень серьезную проблему у человека», – рассказывала Лера о ситуации с мужем.

Ранее сын Агаты Муцениеце заявил, что хочет стать актером при помощи звездной мамы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Лера Кудрявцева
Игорь Макаров
отношения
слухи
день рождения