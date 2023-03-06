39-летняя Ксения Бородина рассказала, при каком условии возможны встречи ее дочери с Омаровым

Ксения Бородина уже давно развелась с Курбаном Омаровым. Несмотря на то, что у экс-супругов есть общая дочь, сохранить дружеские отношения им не удалось. Молодые люди регулярно выясняют отношения в Сети и кидают друг другу встречные обвинения. Ситуацию обострило и то, что сейчас бизнесмен строит отношения с девушкой, которая намного его младше. Вот почему подписчики Бородиной задались вопросом: при каких условиях возможны встречи Теоны с отцом. Ответ телеведущей не заставил себя ждать.

По словам знаменитости, для нее очень важно счастье ребенка, поэтому она не препятствует общению с Курбаном. Бородина отметила: ей все равно, с кем сейчас проживает экс-возлюбленный. Однако ее условие остается «неизменным»: «В те самые редкие моменты, когда дочь встречается с папой, важно, чтобы они были вместе. Лишних не должно быть. Остальное — их дело, как и где проводить время».

Также телеведущая добавила: отношения взрослых никак не должны сказываться на детях.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Ксению за наличие недвижимости в Дубае. Бородина моментально нашла ответ для всех негодующих и объяснила сложившуюся ситуацию. Подробности читайте в этой статье.

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