Певица Наталия Власова заявила, что Алла Пугачева имеет право высказывать свое мнение. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Власовой, Пугачева сыграла важную роль в ее судьбе. В 13 лет ей приснился пророческий сон, в котором она жила в квартире певицы на Тверской улице. Спустя 7 лет Наталия действительно оказалась в квартире Аллы Борисовны на съемках «Рождественских встреч».

«Вот такой абсолютно вещий сон случился в моей жизни», — рассказала певица.

Несмотря на резкие высказывания Пугачевой, Власова продолжает к ней относиться с уважением. По словам артистки, Алла Борисовна имеет право на свою точку зрения.

«Для меня она — навсегда абсолютный авторитет и в человеческом смысле, и в творческом. И я считаю, что у нее есть право иметь свою собственную точку зрения и высказывать ее», — высказалась исполнительница хита «Я у твоих ног».

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