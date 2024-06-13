«Прямо тряслась»: актриса Тарасова удивилась поведением Чулпан Хаматовой

Звезда «Глухаря» Виктория Тарасова поразилась страхом Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Виктория Тарасова удивилась страхом, который демонстрировала во время интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) ее коллега Чулпан Хаматова. По словам знаменитости, ее удивили такие перемены в поведении Хаматовой.

«Чулпан говорила, и прямо тряслась. Будто за ней стадо волков гонится, и вот-вот пятку откусит. Какой-то идиотизм. То ты развивала фонд, принимала поддержку, в том числе, правительства РФ. И вдруг все для тебя стали резко плохими», — рассказала она.

Тарасова открыто выступает за то, чтобы знаменитости, не поддерживающие СВО, уезжали из России.

«Я открыто говорила тогда: „Ну не устраивает вас политика России, валите отсюда, мы же не держим никого“. Потому что хуже всего, я считаю, тявкать и ничего не делать, это вообще ниже плинтуса», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что уехавший в Латвию режиссер Крымов поставил спектакль с Хаматовой в главной роли.

*признана иноагентом на территории РФ.