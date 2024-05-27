Певица Ольга Бузова заявила, что Давид Манукян организовал против нее травлю. Между экс-возлюбленными состоялся откровенный диалог в эфире шоу «Сокровища императора».

На протяжении всех выпусков передачи зрители наблюдали за отношениями Ольги и Давида. Артисты впервые встретились на съемках после расставания. По словам певицы, она ждала извинений от бывшего избранника. Давид заявил, что хотел поговорить с Бузовой, но только без камер. Более того, артист признал вину перед экс-возлюбленной.

«Оля, ты не чувствуешь, как я к тебе отношусь? Ты думаешь, что мне нечего тебе сказать? Просто я был не готов. Или мы были не готовы. Я считаю, что в жизни все происходит тогда, когда оно должно происходить», — высказался Давид.

Бузова дала понять, что ответ Манукяна ее не устроил. Более того, певица обвинила Давида в травле, организованной против нее.

«Сколько слов было сказано, сколько поступков сделано, была очень большая травля меня, во главе которой стоял ты», — заявила Ольга.

К слову, певец не согласился с упреками Бузовой. По его словам, он не причастен к травле бывшей избранницы.

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