Назад дороги нет: Вера Брежнева и Константин Меладзе продают элитный особняк в РФ за 300 млн

Вера Брежнева и Константин Меладзе уже долгое время живут не в России. Поговаривают, год назад супруги перебрались в Италию, и там все начали с чистого листа. Известно, что певица пытается построить свою карьеру в странах Европы, и ей это удается гораздо лучше, чем другим эмигрантам. В отличие от многих сбежавших звезд, Брежнева и Меладзе не оставляют гневных комментариев в адрес соотечественников, однако это совсем не значит, что они планируют возвращаться в Россию. Этому факту нашлось подтверждение: супруги выставили на продажу свой элитный особняк, находящийся в нашей стране.

Как сообщает издание StarHit, недвижимость находится в престижном поселке «Миллениум парк». Об известных владельцах дома в объявлении ничего не сказано, но, глядя на опубликованные фотографии особняка, трудно не догадаться, кому он принадлежит. Когда-то Вера неоднократно рассказывала о подробностях проведенного ремонта.

За недвижимость в три этажа и участок 36 соток знаменитости требуют 299 миллионов. Изначально дом хотели сдавать, но теперь его все-таки выставили на продажу. «Это — уникальное место, которое напомнит вам элитный европейский пригород», — сказано в объявлении на специальном сайте.

К слову, на данный момент у особняка Брежневой не так много просмотров. Дело в том, что сейчас рынок недвижимости «просел», и теперь большой вопрос: найдутся ли покупатели за такую внушительную сумму денег.

Добавим, ни сама Вера, ни Константин не комментировали новость о продаже недвижимости в РФ.

Ранее мы писали о том, что стало с карьерой Брежневой после отъезда из России. Не менее любопытна и история о том, как певица испортила отношения с экс-коллегами. Подробности читайте в этой статье.