«Смс в грубой форме»: уехавшая из РФ Брежнева окончательно испортила отношения с экс-коллегами

Вера Брежнева уже долгое время не живет в России. Несмотря на это, певица остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Сегодня экс-участница «ВИА Гры» Романова в интервью для шоу «Слава+» рассказала о давнем конфликте с возлюбленной Меладзе.

Выяснилось, что после ухода из группы Романова сделала заявление о сольной карьере, которое крайне не понравилось Брежневой. Вот почему девушка в довольно грубой форме написала сообщение бывшей коллеге.

«Оно было в достаточно жесткой, грубой форме. Обвинила меня во лжи, мол, я что-то недоговорила. Не знаю, что она имела ввиду», — высказалась артистка.

Романова поспешила добавить: с Верой они никогда не были подругами, вот почему ее резкая реакция вдвойне удивила девушку. Однако певица сообщила, что на Брежневу она зла не держит.

«Может, она была в плохом настроении. Все мы люди», — резюмировала Романова.

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