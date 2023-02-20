«Все другое»: что стало с карьерой Веры Брежневой после отъезда из России

Вера Брежнева уже долгое время не живет в России. Несмотря на это, она по-прежнему остается самой обсуждаемой персоной в нашей стране. Публику интересует вопрос: смогла ли она наладить свою карьеру в Европе, или, как и многие эмигранты, артистка столкнулась с массовой отменой и финансовыми трудностями. На эту дискуссионную тему Брежнева неожиданно высказалась в социальной сети.

Недавно у Веры состоялся концерт в городе Алматы. По пути домой девушка поделилась откровениями. По словам певицы, после всех событий ее карьера сильно изменилась. Все стало другим, и даже «чувствование музыки».

«Совсем другие концерты стали. Другие смыслы. Другое восприятие. Другое отношение к тем же вещам. Все другое», —рассказала Брежнева.

В это непростое для себя время артистка поспешила поблагодарить своих поклонников за то, что они не прекращают слать ей лучи поддержки.

«И столько благодарности внутри. За каждый новый день, каждую возможность. За каждую хорошую новость, за каждое теплое слово», — поделилась эмоциями Вера.

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