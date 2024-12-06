Лолита назвала способ борьбы со змееподобными людьми

Известная певица Лолита Милявская рассказала, как бороться со змееподобными людьми. Ее слова приводит NEWS.ru.

По мнению артистки, подобных людей-змей следует вычеркивать из телефонной книги. Она добавила, что со змееподобными людьми нужно придерживаться тактики «развернулся и пошел».

«Да никак, развернулся и пошел, дверь закрыл, из книжки вычеркнул телефонной», — заявила певица.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лолита Милявская отменила все концерты за пределами Москвы после попытки срыва ее выступления в Ярославле. При этом знаменитость охотно принимает заказы в столице и готова выступить несколько раз за день. За свое шоу Милявская просит 4 млн рублей. На каждом выступлении артистка требует организовать присутствие скорой помощи и полиции.

Позднее директор Лолиты назвал бредом распространившуюся информацию об отмене ее концертов в регионах.