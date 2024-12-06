Звезда «Универа» пожаловалась, что оказалась в черном списке артистов

Российская актриса и певица Настасья Самбурская рассказала, что оказалась в черном списке артистов «в одном месте». Об этом она заявила в YouTube-шоу «Пацаны».

Артистка призналась, что не может раскрывать детали. Знаменитость уточнила, что речь идет не о конкретном заведении или бренде, а об определенных музыкальных кругах.

Знаменитость подчеркнула, она попала в стоп-лист «ни за что». Исполнительница не понимает, почему стала персоной нон грата. Звезда «Универа» считает, что решение точно не связано с ее вокальными данными, поскольку она хорошо поет.

Напомним, Настасья Самбурская прославилась благодаря роли студентки Кристины Соколовской в сериале «Универ. Новая общага». Актриса также сыграла в таких проектах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба» и «Беспринципные». В настоящее время артистка занимается развитием своей музыкальной карьеры.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о конфликте с Анной Хилькевич.