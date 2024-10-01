«Всегда делал массажи, правильно питался»: Ольга Зарубина нашла странности в смерти Добрынина

Певицу Ольгу Зарубин, как и многих представителей шоу-бизнеса, потрясла смерть композитора Вячеслава Добрынина. В беседе с mk.ru исполнительница также отметила, что видит в случившемся много странностей.

Все дело в том, что Добрынин тщательно следил за собой. По словам Зарубиной, он делал массажи, правильно питался, соблюдал режим. Поэтому все считали, что автор хитов будет жить очень долго. Однако Вячеслав умер в 78 лет.

«Он всегда делал массажи, правильно питался, соблюдал режим. Мало кто из артистов так следил за собой, как это делал Слава. Мы все были уверены, что при таком подходе он будет жить очень и очень долго. Поэтому, когда стали появляться сообщения о его неважном самочувствии, мы все были потрясены», — поделилась Ольга.

Последние две недели Добрынин находился в тяжелом состоянии. Об этом рассказала певец Лев Лещенко. По его словам, за артистом круглосуточно наблюдали врачи.