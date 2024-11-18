НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 14:12
1 мин.

«Навсегда останется на сцене»: старшая дочь Левкина отреагировала на смерть отца

Старшая дочь Левкина заявила, что отец навсегда остался на сцене после смерти.
«Навсегда останется на сцене»: старшая дочь Левкина отреагировала на смерть отца

© Starface.ru

Старшая дочь Владимира Левкина заявила, что он навсегда остался на сцене после смерти. Виктория посвятила пост отцу в соцсети.

17 ноября стало известно о смерти Владимира Левкина в реанимации. Виктория опубликовала архивное выступление артиста. На ролике он стоит на сцене и поет композицию, посвященную детям. На заднем фоне видны кадры с выписки его старшей дочки.

«Утром 17.11.24 не стало моего папы. Пусть для каждого он навсегда останется счастливым и на сцене. Благодарю всех за соболезнования, все видим», — написала дочь музыканта.

«Вся страна скорбит с твоей семьей, мы его очень любили», — написали фолловеры.

Ранее певец Владимир Политов заявил, что Владимир Левкин был бодрым на последней встрече. Они общались летом, в день рождения артиста. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что похороны и прощание с Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
смерти звезд