«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли мать за трендовый ролик

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как спустилась в метро ради ролика для соцсетей. Ксения поделилась забавными кадрами в личном блоге.

Пользователи Сети снимают трендовые ролики в метро под песню Нюши. Ксения решила не отставать от моды и повторить видео с подругой Еленой Бушиной. Гуляя по Москве вместе с детьми, приятельницы спустились в метро и, по мнению Бородиной, опозорились. Она показала, как дети высмеяли мам, снимающих ролик.

«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты — мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки все время что-то шепчут друг другу и ржут», — высказалась она.

На публикацию Бородиной отреагировала блогерша Айза Долматова. Она намекнула, что тоже сталкивалась с насмешками детей, снимая трендовые видео.

«Эти осуждающие глаза наших подростков», — написала Айза.

Ранее 8-летний сын Ксении Собчак заявил, что не хочет позориться из-за ее танца в Сети. Подробности читайте в этой новости.

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