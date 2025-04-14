«Навалила кринжа»: дети Ксении Бородиной высмеяли мать за трендовый ролик
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Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как спустилась в метро ради ролика для соцсетей. Ксения поделилась забавными кадрами в личном блоге.
Пользователи Сети снимают трендовые ролики в метро под песню Нюши. Ксения решила не отставать от моды и повторить видео с подругой Еленой Бушиной. Гуляя по Москве вместе с детьми, приятельницы спустились в метро и, по мнению Бородиной, опозорились. Она показала, как дети высмеяли мам, снимающих ролик.
«Когда ты хочешь быть чикой в тренде, а на деле ты — мать подростков и навалила кринжа. Эти подростки все время что-то шепчут друг другу и ржут», — высказалась она.
На публикацию Бородиной отреагировала блогерша Айза Долматова. Она намекнула, что тоже сталкивалась с насмешками детей, снимая трендовые видео.
«Эти осуждающие глаза наших подростков», — написала Айза.
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