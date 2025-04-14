«Мое любимое имя»: Ольга Бузова раскрыла, как планирует назвать сына

Певица Ольга Бузова пообещала назвать сына Алексеем в честь рэпера Гуфа. Об этом стало известно в эфире шоу «Сокровища императора».

В новом выпуске командам нужно было из рогатки разбить мишени, чтобы из них начал сыпаться рис. Гуф (Алексей Долматов) и его сестра не справились с заданием и остались в числе последних. Ольга, являющаяся ведущей проекта, решила подбодрить рэпера неожиданным способом. Так, Бузова заявила, что Алексей — ее любимое имя, которым она хочет назвать сына.

Ольга пригрозила: если артист не пройдет в следующий тур, то она может изменить решение.

«Леш, а ты знаешь, что Алексей – мое любимое имя. Серьезно. Моего сына будут звать Леша. Если ты не попадешь, я задумаюсь…», — высказалась знаменитость.

Признание Бузовой взволновало артиста, однако после него он стал попадать прямо в цель.

«Что? Я теперь должен забить все четыре стекла сразу, чтобы она сына Алексей назвала», — негодовал Долматов.

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