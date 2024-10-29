Наташа Королева вышла в свет в платье с разрезом

На опубликованных кадрах артистка прошлась за кулисами шоу «Царица».

«В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко...В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз», — поиронизировала звезда.

Наташа Королева была замужем за композитором Игорем Николаевым. Супруги состояли в браке с 1992 по 2001, общих детей у них нет. В 2002 году звезда родила ребенка от танцора Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, а спустя год официально узаконила с ним отношения.

Исполнительница неоднократно признавалась в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами. В 2021 году певица стала донором яйцеклеток, она скрывала это от семьи два года. Девочка живет с родителями в США.

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Также сообщалось, что Наташа Королева потратила 2 миллиона рублей на медовый месяц сына.