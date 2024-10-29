НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 октября 2024, 17:13
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Наташа Королева вышла в свет в платье с разрезом

Певица Наташа Королева продемонстрировала фигуру в платье с разрезом.
Наташа Королева вышла в свет в платье с разрезом

© Starface.ru

Российская певица Наташа Королева показала фигуру в платье с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Наташа Королева вышла в свет в платье с разрезом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На опубликованных кадрах артистка прошлась за кулисами шоу «Царица».

«В этом образе чувствую себя Людмилой Гурченко...В голову еще приходит Шапокляк, мадам Куку, Дита фон Тиз», — поиронизировала звезда.

Наташа Королева была замужем за композитором Игорем Николаевым. Супруги состояли в браке с 1992 по 2001, общих детей у них нет. В 2002 году звезда родила ребенка от танцора Сергея Глушко, который выступает под псевдонимом Тарзан, а спустя год официально узаконила с ним отношения.

Исполнительница неоднократно признавалась в интервью, что мечтала о втором ребенке, однако несколько естественных беременностей, а также ряд попыток ЭКО окончились неудачами. В 2021 году певица стала донором яйцеклеток, она скрывала это от семьи два года. Девочка живет с родителями в США.

Ранее мы писали, что Наташа Королева прокатила мать на общественном транспорте по Москве

Также сообщалось, что Наташа Королева потратила 2 миллиона рублей на медовый месяц сына.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Наташа Королева
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