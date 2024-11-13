Наташа Королева рассекретила по фото, где находится ее мама

Певица Наташа Королева сообщила, что ее 78-летняя мама находится в Санкт-Петербурге. Артистка рассекретила локацию родительницы, опубликовав кадры в соцсети.

Как выяснилось, Наташа Королева и Людмила Порывай находятся в Санкт-Петербурге. Певица отправилась на гастроли и взяла с собой маму. В личном блоге Наташа показала, как родительница виртуозно играет на рояле. Услышав известный романс, Королева не удержалась и стала подпевать.

«Время с мамой бесценно! Никогда не обижайте родителей», — написала знаменитость.

Напомним, родительница Наташи проживает в США. Раньше певица часто навещала ее, но в условиях санкций теперь добраться до Порывай проблематично. В итоге Людмила решила приехать в Россию, чтобы поздравить внука со свадьбой.

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