«Кровь остановила, но болит ужасно»: невестка Наташи Королевой рассказала о травме

Невестка певицы Наташи Королевой сообщила о травме. Бывшая танцовщица Мелисса Фокс, у которой в профиле указано имя Анна Валынкина, рассказала, что глубоко порезала палец во время готовки. Она опубликовала снимок руки в соцсетях и поделилась подробностями случившегося.

Напомним, что в конце лета девушка сыграла свадьбу со своим возлюбленным, сыном певицы Наташи Королевой и танцора Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан. Несмотря на критику родителей жениха и скандальное прошлое, Мелиссе удалось доказать окружающим, что у них с любимым серьезные планы на жизнь.

Супруги живут вместе и занимаются бытом. Девушка решила приготовить мужу Архипу блюдо, но получила травму во время процесса. Она опубликовала фото, на котором был виден глубокий порез на пальце.

Невестка Королевой призналась, что серьезно пострадала.

«Готовила и срезала себе пол пальца. Кровь остановила, но болит ужасно!» – поделилась девушка.

Ранее мы писали о том, что молодожены недавно вернулись из отпуска, который провели на Мальдивах. Это было путешествие в честь медового месяца. Правда, компанию им составила мама Архипа, Наташа Королева.