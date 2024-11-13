«Стала намного сильнее»: борющаяся с раком Пантус показала честное фото после операции

Борющаяся с раком Сабина Пантус показала, как выглядит во время лечения. Телеведущая опубликовала честное фото в Telegram-канале.

В 2024 году Сабина сообщила о борьбе с раком миндалин третьей стадии. Телеведущая уже перенесла курсы химиотерапии и несколько операций. Несмотря на болезнь, знаменитость не унывает. Она считает, что недуг сделал ее психически сильнее. Сабина старается избавляться от тревожных мыслей.

«Сегодня я четко поняла, что, несмотря на общую слабость и сильнейшую физическую ослабленность от всех медицинских процедур и вмешательств психически, я стала намного сильнее! Я просто нахожу способы, как максимально себя отвлечь и накачать себя энергией!» — высказалась Сабина.