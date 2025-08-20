Квартир на 75 млн: Наташа Королева зарабатывает деньги на недвижимости в США

У певицы Наташи Королевой обнаружили элитную недвижимость в США. По данным Kp.ru, 52-летняя артистка владеет двумя квартирами. При этом сама она заявляла – собственного жилья в Америке у нее нет.

Во всех интервью Наташа всегда говорила – все квартиры в Майами принадлежат ее матери Людмиле Порывай. По мнению Королевой, иметь недвижимость в США очень дорого, слишком большие налоги. Однако, как выяснил источник, Королева все же лукавит. СМИ сообщает — артистка числится собственницей квартиры отчима.

Апартаменты очень напоминают те, что приобрела Людмила Порывай. В них две спальни и два санузла. Недвижимость купили в 2011 году. Сейчас ее стоимость оценивается в 29 млн рублей.

Кроме того, в том же доме у Наташи есть еще одна квартира. Она немного больше, но тоже двухкомнатная. Жилье в единоличной собственности певицы. Предположительно, апартаменты были куплены еще в 2014 году за 30 млн рублей. Однако стоимость возросла до 46 млн рублей. По данным СМИ, квартиры семья Королевой сдает в аренду.

«Просторная угловая квартира с ламинатным полом и обновленной кухней. Бытовая техника из нержавеющей стали, вид на океан, канал и залив», - так риелторы описывают квартиру.

