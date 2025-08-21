Беременная актриса Агата Муцениеце отправилась покупать свадебное платье

Актриса Агата Муцениеце отправилась в свадебный салон за платьем для бракосочетания с музыкантом Петром Дрангой. Несмотря на беременность, звезда «Закрытой школы» решила не отменять торжество.

Предложение руки и сердца Дранга сделал в мае 2025 года. Агата ответила согласием. После этого артисты начали подготовку к свадьбе. По слухам, они планировали пожениться в июле, но праздник пришлось перенести по неизвестным причинам.

Когда состоится свадьба, пока неясно. Но Муцениеце уже активно выбирает платье. Она отправилась в салон свадебных нарядов и показала несколько вариантов на витрине. Судя по продемонстрированным фасонам, актриса отдает предпочтение необычным юбкам и корсетам, нежели классическим образам.

«Роскошь и элегантность», - написала Агата в Сети.

Напомним, что летом этого года актриса организовала гендер-пати. На вечеринке стало известно, что у Муцениеце и Дранги родится дочь. Для Агаты это будет третий ребенок.

Ранее Агата Муцениеце рассказала о съемках по 12 часов во время беременности.