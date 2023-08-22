Наташа Королева и Тарзан отметили 20-летие со дня свадьбы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог певицы.

В соцсети Наташа поделилась кадрами с торжества. На снимке артистка предстала в голубом платье с цветочным узором, фате и кружевных перчатках. Тарзан надел для фотосессии военную форму, тем самым исполнив мечту возлюбленной.

«Сбылась моя мечта. Через 20 лет я увидела своего мужа в форме», — написала Королева.

После прогулки по северной столице супруги отправились в ЗАГС, в котором много лет назад узаконили отношения. Там они вновь прошли по торжественному залу и пережили яркие эмоции: друзья и родственники семьи встречали пару с аплодисментами и радостными криками. Правда, для этой части мероприятия Тарзан решил сменить наряд: он отказался от военной формы и надел спортивный костюм.

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