Дизайнер Коробцева о платьях Королевой за 75 тысяч рублей: «Налет провинциальности и неадекватности»

Певица Наташа Королева еще со времен расцвета своей карьеры славилась весьма яркими нарядами. Причем нетривиальную одежду она выбирала не только для сцены, но и для повседневной жизни. Но если в молодости поклонники приходили в восторг от стиля кумира, то сейчас все больше появляется критиков ее образов.

Эксклюзивно для портала «Страсти» профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества Надежда Коробцева (Сорина) разобрала дорогостоящий гардероб Королевой и пришла к выводу, что ей стоит кардинально сменить подход к подбору нарядов.