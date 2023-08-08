Дизайнер Коробцева о платьях Королевой за 75 тысяч рублей: «Налет провинциальности и неадекватности»
Дизайнер Коробцева назвала дорогостоящие наряды Наташи Королевой неадекватными.
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Певица Наташа Королева еще со времен расцвета своей карьеры славилась весьма яркими нарядами. Причем нетривиальную одежду она выбирала не только для сцены, но и для повседневной жизни. Но если в молодости поклонники приходили в восторг от стиля кумира, то сейчас все больше появляется критиков ее образов.
Эксклюзивно для портала «Страсти» профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества Надежда Коробцева (Сорина) разобрала дорогостоящий гардероб Королевой и пришла к выводу, что ей стоит кардинально сменить подход к подбору нарядов.
На мой взгляд, в гардеробе Натальи практически отсутствуют правильно подобранные вещи, которые бы визуально ее украсили. Зачастую проблемы создает не только форма костюма, но и его цвет, фактура. Наташа продолжает носить то, что хорошо смотрелось на ней несколько десятков лет назад. Но времена прошли.
Надежда Коробцева (Сорина)
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества
На свой юбилей (спустя четверть века) в этом году Королева выбрала тематический наряд и появилась в образе феи: она надела платье мини с рюшами и перьями. Однако оно выиграло крайне проигрышно из-за длины и своего цвета. «Да, получился воздушный образ, но он совсем не для Наташи», - подчеркнула эксперт.
Вообще кукольные варианты одежды, прозрачные, расклешенные мини-платья отнюдь не делают ее моложе, они начинают контрастировать с возрастом певицы и вызывают удивление у публики.
Надежда Коробцева (Сорина)
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества
К слову, критикует Королеву за наряды и историк моды Александр Васильев. Он неоднократно заявлял, что ей следовало бы отказаться «от задорных образов пионерского лагеря». Именно он несколько лет назад делал полный разбор ее гардероба и настоятельно советовал отказаться от мини, рюшек, цветочков, корсетов и шорт.
Стилисты не раз приводили следующие эпитеты в сторону Наташи: имидж «пионерки», «взбесившегося светофора» (А. Васильев); «маленькой девочки», «девочки из детсада», «девочки для садовского утренника», «ягодки», «жены стриптизера», «негармоничный», «неуместный».
В Москве среди статусных дам и дорогих нарядов все это, несмотря на хорошую фигуру, выглядит не к месту, имеет налет провинциальности и даже неадекватности. А цена нарядов оказывается совершенно ничем не оправданной. Сколько бы они не стоили, часто наряды Королевой простоваты, не подходят по цвету, фактуре и материалам.
Надежда Коробцева (Сорина)
Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., член Союза дизайнеров России, академик академии Имиджелогии и член Всероссийской организации качества
Также Надежда разобрала и круизную коллекцию Наташи Королевой, которую она выпустила в альянсе с дизайнером Аникой Керимовой. Стоят вещи в ней весьма недешево. Так, средняя цена платья – 75 тысяч рублей, кимоно – 140 тысяч рублей, купальника – 35 тысяч рублей, а юбки – 17 тысяч рублей. Однако отдавать такие деньги за эту одежду эксперт не видит смысла. По ее мнению, вещи не отличаются изысканностью и фешенебельностью.
«Зачастую наряды аляповаты, платья имеют расцветки с крупными цветами, которые уж точно не подходят самой Королёвой, с удовольствием снова демонстрирующей их на себе», - отметила Надежда Коробцева.