Natan сообщил, что часто ссорился с Дубцовой на шоу «Сокровища императора»

Рэпер Natan сообщил, что часто ссорился с Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора». Его слова передает «7Дней.ru».

Рэпер принял участие в шоу с Ириной Дубцовой, где они вступили в борьбу за денежный приз с другими звездами. По его словам, их отношения с Дубцовой прошли проверку на прочность: они часто ругались из-за испытаний и бытовых вопросов. Однако артист отметил, что времени обижаться не было, поэтому проект не испортил их дружбу.

«Мы очень часто ругались с Ириной, и это как раз нам помогло понять некоторые наши проблемы, с которыми мы не сталкивались в творческом мире. Мы столкнулись с бытовыми проблемами и проблемами взаимопонимания именно по испытаниям. Бывало такое, что мы не разговаривали около 5 минут, но потом мирились», — признался он.

По словам артиста, он рад, что стал напарником Ирины в этом шоу.

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