«С этим очень тяжело справиться»: Леонид Агутин заявил об алкоголизме среди звезд шоу-бизнеса

Певец Леонид Агутин рассказал, что у его коллег есть проблемы с алкоголем. Артист заговорил о вредной привычке в подкасте на YouTube Александра Соколовского.

Леонид рассказал, что музыкантам тяжело справляться с алкоголем. По его словам, на сцене вырабатывается фермент удовольствия, и артисты «подсаживаются» на это чувство. А после концерта им приходится восполнять его спиртными напитками.

«Две проблемы у хороших музыкантов: алкоголь и его отсутствие. Как лавировать между? С этим очень тяжело справиться. Выступая на сцене, ты из себя постоянно насильственным образом вытаскиваешь фермент удовольствия, ты должен его выделять. Ты его получаешь и подсаживаешься на него», — заявил певец.

Леонид приводит примеры своих коллег, у которых были проблемы с алкоголем. Кому-то из них удалось побороть зависимость, а кто-то уже ушел из жизни, не справившись с ней.

«Практически все, с кем я начинал, в результате не смогли справиться с алкоголизмом. Сейчас живут все замечательно, занимаются своим делом, никто не пьет. Так было и между концертами, но когда выезжали на гастроли, срывались. Остались самые стойкие. Самых первых уже нет. Не смогли с этим совладать», — признался Агутин.

Когда-то и у самого Леонида были проблемы с алкоголем. Певец сумел побороть вредную привычку. Агутин отметил, что себе восемнадцатилетнему дал бы такой совет: «Не бухай, с кем попало, а так ты, в общем, молодец».

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