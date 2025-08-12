Специально сконструировали двойное кресло: Подольская вошла в жюри шоу «Голос. Дети» вместе с Пресняковым

Певица Наталья Подольская вошла в состав жюри шоу «Голос. Дети». Она будет работать в дуэте наставников вместе с мужем Владимиром Пресняковым. Для пары сконструировали специальное кресло шире обычного.

Подробности сообщил Первый канал.

Съемки нового сезона уже начались. Впервые в «Голосе» появится дуэт наставников – они будут вдвоем работать с одной командой.

Певцы Дима Билан и Владимир Пресняков сохранили за собой кресла судей. К ним присоединятся Аида Гарифуллина и Наталья Подольская.

«Специально для дуэта Преснякова и Подольской сконструировали особое двойное кресло шире обычного, но с одной кнопкой», - рассказал Первый канал.

В случае спорной ситуации пара будет вынуждена принимать компромиссное решение. Пресняков рад, что к нему присоединится жена.

«В третий уже раз сажусь в кресло наставника, но теперь все абсолютно по-новому. Впервые детский ''Голос'' и впервые вместе с моей Наташей», - поделился певец.

Подольская не скрывает: дети ее вдохновляют, а их талант способен вызвать слезы восторга. Для певицы съемки в «Голосе» станут дебютом.

Ранее сообщалось, что Пресняков снялся с сыном от певицы Кристины Орбакайте и детьми от Подольской в Испании.