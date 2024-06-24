Наталья Водянова в платье с драгоценностями появилась с мужем на показе в Париже. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

Во Франции состоялось мероприятие Vogue World в честь предстоящей Олимпиады. В организации fashion-шоу была задействована Анна Винтур, а сам показ прошел на Вандомской площади. Наталья посетила мероприятие вместе с мужем Антуаном Арно.

Модель вышла на красную дорожку в платье от Dolce&Gabbana. Наряд знаменитости был украшен драгоценными камнями и подчеркнул ее фигуру. Наталья дополнила образ черными босоножками, красным поясом и ювелирными украшениями. Также модель сделала прическу в греческом стиле и нюдовый макияж.

Супруг Водяновой предпочел классический образ — черный костюм с бабочкой и белой рубашкой.

Пользователи Сети назвали Наталью «греческой богиней», увидев ее наряд в Париже.

Ранее сообщалось, что бизнес модели Натальи Водяновой потерял почти 6 млн рублей за год. Подробности читайте в этой новости.

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