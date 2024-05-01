Уехала из России и потеряла миллионы: киностудия Натальи Водяновой под угрозой ликвидации

Бизнес супермодели Натальи Водяновой под угрозой ликвидации после ее отъезда из России. Киностудия «Супернова продакшенс» знаменитости ушла в минус на 6 млн рублей в нынешнем году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Mash, киностудия Натальи Водяновой была основана в 2019 году с целью создания видеоматериалов для благотворительного фонда модели «Обнаженные сердца». В 2020 году знаменитость вышла замуж за сына владельца Louis Vuitton Антуана Арно и через год уехала из России в Париж. После этого бизнес начал терпеть убытки.

Как утверждает источник, в 2023 году киностудия «Супернова продакшенс» показала минус 5,9 млн рублей, а в этом году выручка упала еще на 100 тысяч рублей. В случае если ситуация не изменится, фирму могут ликвидировать.

По данным Mash, Наталья Водянова по-прежнему является полноправной владелицей компании, однако на деле всем занимается директор Елена Дмитриенко.

Напомним, Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно вместе с 2011 года. Пара вступила в брак в 2020 году. У супругов двое детей — 9-летний Максим и 7-летний Роман. Также у модели есть трое детей от первого мужа, британского аристократа Джастина Портмана: 22-летний Лукас, 17-летняя Нева и 16-летний Виктор.

Ранее мы писали о том, что свекор модели Натальи Водяновой Бернар Арно стал богатейшим человеком в мире. Владелец Louis Vuitton возглавил 38-й по счету глобальный рейтинг долларовых миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценили в 233 млрд долларов.