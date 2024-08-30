Наталья Водянова появилась с мужем-миллиардером на открытии Паралимпийских игр. Антуан Арно поделился снимком с открытия соревнований в соцсети.

На Елисейских полях состоялась церемония открытия Паралимпийских игр. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и модель с мужем. Для выхода в свет Наталья выбрала яркий образ, отдав предпочтение оранжевому цвету. Водянова сделала легкий макияж, укладку и надела золотые серьги. Антуан вышел в свет в классическом костюме и белой рубашке.

К слову, фолловеры с восторгом отреагировали на публикацию супругов.

«Наталья сияет от счастья! Немного оранжевого солнца в осеннем Париже. Наша Наташа самая красивая», — написали подписчики.

Известно, что в церемонии открытия приняли участие 500 артистов и 20 танцоров с ограниченными возможностями.

Ранее модель Ксения Максимова обвинила бывшего мужа Натальи Водяновой в домогательствах. Подробности читайте в этой новости.

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