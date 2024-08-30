«Жизнь меняется кардинально»: богатейшая женщина России Бакальчук пожаловалась на послеродовую депрессию

Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук сумела построить успешный бизнес и воспитать семерых детей. Многие завидуют женщине за ее навык совместить семью и карьеру. Но, как признается предпринимательница, после родов она столкнулась с трудностями и впала в сильную депрессию.

Бакальчук рассказала, что раньше о послеродовой депрессии мало кто знал. Мало кто мог войти в положение новоиспеченной мамы. Сейчас же, наоборот, этой проблеме уделяют гораздо больше времени.

Необходимую поддержку Татьяне оказывала только ее мама.

«С первым ребенком у тебя жизнь меняется кардинально. Ты себе не принадлежишь, и никто тебя не понимает, кроме твоей мамы. Мама, она поддержит, придет, скажет: „Иди поспи“», — разоткровенничалась 48-летняя бизнесвумен в разговоре со Светланой Бондарчук.

В тот момент Татьяну одолевали сильные эмоции, но ей удалось найти в себе силы и выйти из этой ситуации. Высокое чувство ответственности подтолкнуло предпринимательницу к новым свершениям.

Ранее Бакальчук рассказала о причине развода с мужем. Предпринимательница утверждает, что всему виной стало абьюзивное поведение супруга.