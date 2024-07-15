«Не знала, что делать»: бывшего мужа Водяновой обвинили в домогательствах

Модель Ксения Максимова обвинила бывшего мужа Натальи Водяновой в домогательствах. Знаменитость поделилась откровением в соцсети.

Ксения рассказала о ситуации, произошедшей в 2001 году. На тот момент ей было всего 17 лет. По воспоминаниям Максимовой, после вечеринки с друзьями Джастин Портман решил проводить ее. Оказавшись наедине, Джастин попытался ее поцеловать. Более того, проводив до отеля, он начал настаивать на совместной ночи.

«Страшно, я совершенно не знала, что делать. Стала пытаться отшутиться и оттолкнуть его, но он не слезал с меня. Помню, что он хрюкал, когда смеялся. Я сказала ему про это, и он отстал», — высказалась модель.

По словам Ксении, из-за нервов ее стошнило. Более того, после произошедшего у Ксении появились панические атаки: она боялась куда-то ходить с людьми и думала, что выглядит вызывающе.

«Мне казалось, что все знают, что я была виновата, потому что, наверно, слишком много улыбалась или оделась вызывающе. Все знакомые поотпадали, Наташа больше со мной не разговаривала», — резюмировала модель.

Напомним, что о разводе Водяновой и Портмана стало известно в 2011 году.

Ранее Наталья Водянова в платье с драгоценностями появилась с мужем на показе в Париже. Подробности читайте в этой новости.