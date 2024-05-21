Наталья Поклонская рассказала о расстройстве Собчак во время интервью в 2022 году

Наталья Поклонская рассказала о расстройстве Ксении Собчак во время интервью в 2022 году. Об этом сообщает 360.ru.

В 2022 году у Ксении состоялось интервью с Натальей. По словам Поклонской, она довольна общением с Собчак. Более того, экс-прокурор назвала журналистку приятным собеседником.

«Нет, ее ничего не напугало. Может быть, это внутреннее совпадение желаний сделать интервью», — высказалась Наталья.

При этом экс-прокурор отметила, что один момент во время интервью Собчак все же расстроил. Как выяснилось, журналистка хотела провести встречу в Москве, однако ей пришлось ехать в Крым.

«Она просто немного расстроилась, потому что пришлось приехать в Крым. Тогда у нее были намерения либо в Москве, либо еще где-то снять интервью», — пояснила Наталья.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак прилетела в Канны на вертолете и встретилась с Андреем Бурковским. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Стас Михайлов заговорил про завершение карьеры.