«Становится страшно»: Стас Михайлов заговорил про завершение карьеры

Певец Стас Михайлов заявил, что сократил количество гастролей ради семьи. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялся юбилейный концерт Стаса Михайлова. За кулисами мероприятия артист пообщался с прессой и рассказал о творческих планах. Как выяснилось, в последнее время Михайлов стал волноваться за семью. Певец обеспокоен тем, что родители стареют, а дети быстро растут. Стас решил, что нужно больше времени уделять семье и сократил количество гастролей.

«Когда ты не управляешь ситуацией, тебе становится страшно. Ты смотришь, как они растут, твои родные и близкие люди», — высказался Стас.

Михайлов уточнил, что не собирается уходить со сцены. По словам Стаса, он завершит карьеру тогда, когда не сможет петь. Артист заявил, что не знает, сколько времени ему осталось выступать.

«Сегодня сказал со сцены, что у меня живой голос устал. Если не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать: «Все, спасибо»», — резюмировал певец.

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