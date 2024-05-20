Ксения Собчак рассказала, как живет уехавший из России Бурковский

Ксения Собчак прилетела в Канны на вертолете и встретилась с Андреем Бурковским. Журналистка рассказала об эффектном появлении на кинофестивале в Telegram-канале.

В личном блоге Ксения сообщила, что уже два года не была в Каннах. Собчак решила наверстать упущенное в 2024 году и громко заявить о себе. В отличие от многих гостей, журналистка захотела избежать пробок и воспользовалась воздушным транспортом.

Собчак появилась на красной дорожке в платье-комбинации и свободном белом жакете. Она сделала укладку в голливудском стиле и макияж с красной помадой.

Также на кинофестивале присутствовал Андрей Бурковский. Актер уже несколько лет не живет в России и строит карьеру в США. Собчак показала фото с Бурковским и заявила, что он «прекрасно себя ощущает» за границей.

«Увиделась со многими любимыми мною людьми. Все активно снимаются. Не надейтесь», — высказалась знаменитость.